Российская школьница родила ребенка в 11 лет

В Новосибирске 11-летняя ученица родила ребенка. Об этом КП-Новосибирск сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

По ее словам, это первый случай на территории Новосибирской области за 10 лет. После родов юная мать чувствовала себя хорошо, ее ребенок был также здоров, отметила она. При этом Анохина уточнила, что в настоящее время ей неизвестна судьба новорожденного.

Ранее стало известно, что 44-летняя жительница Подмосковья родила 14-го ребенка.