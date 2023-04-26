Столичная школьница выпила 50 таблеток обезболивающего из-за боязни экзамена

В Москве 13-летняя школьница выпила пачку таблеток обезболивающего перед пробным экзаменом по английскому, сообщает Telegram-канал Shot. Ребенка госпитализировали.

По имеющейся информации, спазмолитик девочка принесла из дома и от волнения перед предстоящим тестированием выпила 50 таблеток. После этого ученица пожаловалось классному руководителю на плохое самочувствие. Педагог вызвала скорую, в больнице у ребенка выявили острое отравление.

В учебном учреждении педагоги положительно отзываются об успеваемости семиклассницы. Причина, по которой она настолько сильно переволновалась из-за экзамена, выясняется, также проверяют родителей школьницы.

Ранее московские врачи спасли школьницу с зубной щеткой в желудке.