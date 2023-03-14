Школьник попал в реанимацию из-за обрушения стены дома в Подмосковье

Школьник получил переломы ребер при обрушении стены заброшенного дома в подмосковном Королеве, сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, инцидент произошел в воскресенье, 12 марта. Ученик седьмого класса местной школы вместе с друзьями решил полазить по заброшенному дому, находящемуся за спорткомплексом «Дельфин». Кирпичная стена сооружения обрушилась, травмировав ребенка: у него пошла кровь из носа. Ребята позвонили матери пострадавшего.

Женщина прибежала к месту происшествия и вызвала скорую. Пострадавшего доставили в реанимацию, позже у него диагностировали переломы ребер, также не исключено, что были повреждены и внутренние органы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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