Школьник попал в реанимацию из-за обрушения стены дома в Подмосковье
Школьник получил переломы ребер при обрушении стены «заброшки» в Королеве.
Школьник получил переломы ребер при обрушении стены заброшенного дома в подмосковном Королеве, сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.
По имеющейся информации, инцидент произошел в воскресенье, 12 марта. Ученик седьмого класса местной школы вместе с друзьями решил полазить по заброшенному дому, находящемуся за спорткомплексом «Дельфин». Кирпичная стена сооружения обрушилась, травмировав ребенка: у него пошла кровь из носа. Ребята позвонили матери пострадавшего.
Женщина прибежала к месту происшествия и вызвала скорую. Пострадавшего доставили в реанимацию, позже у него диагностировали переломы ребер, также не исключено, что были повреждены и внутренние органы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее стало известно, что двенадцатилетний россиянин впал в кому после приема таблетки обезболивающего.