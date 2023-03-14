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12:26, 14 марта 2023
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Двенадцатилетний россиянин впал в кому после таблетки обезболивающего

Шестиклассник в Ленобласти впал в кому после таблетки от головной боли.

Двенадцатилетний россиянин впал в кому после таблетки обезболивающего
Фото: Unsplash

Двенадцатилетний школьник из Ленобласти впал в кому после принятой таблетки обезболивающего. Шестиклассника госпитализировали в городскую больницу Шлиссельбурга в понедельник, 13 марта, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник.

Мать ребенка рассказала, что ее сын пожаловался на сильные головные боли. После того как мальчик принял лекарство, его состояние ухудшилось. На место вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали у несовершеннолетнего россиянина кому. Он находится в отделении реанимации.

Ранее в Санкт-Петербурге девочку полутора лет госпитализировали с отравлением снюсом. Табачное изделие принадлежало старшему брату ребенка.

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