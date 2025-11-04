Школьные звонки в России заменят патриотическими песнями

В ноябре традиционные звонки в российских школах заменят музыкальными композициями, приуроченными ко Дню народного единства, Международному дню пианиста и Дню матери. Об этом сообщило Министерство просвещения России.

В ноябрьскую подборку вошли композиции «Братья мои» (слова: Жанна Горелова, музыка: Жанна Горелова, Владислав Поварков), «Матушка Россия» (слова и музыка: Ольга Семенова), «Милая Россия» (слова и музыка: Елена Плотникова), «Мы едины! Непобедимые!» (слова: Евгений Воробьев, музыка: Алексей Гарнизов) и «Флаг моего государства» (слова и музыка: Денис Майданов).

В ведомстве объяснили, что список песен всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» поможет школьникам обсудить на переменах темы общности, единства страны и любви к Родине.

Ранее, в октябре, сообщалось, что в московской школе № 1576 в руках у ученика задымился телефон, когда тот попытался проверить гаджет на прочность. Сотрудники учебного заведения эвакуировали детей из здания и вызвали экстренные службы.