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16:44, 08 января 2023
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Волочкова села на шпагат в бикини и развеселила пользователей сети

Волочкова села на шпагат в бикини и развеселила пользователей сети
Фото: @volochkova_art

На шпагат в бикини села балерина Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах. Фотографиями звезда поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На снимках Волочкова позирует в гамаке, установленном в океане. Пляжный образ балерины состоит из неоново-зеленого купальника и солнцезащитных очков. «Просто шла по острову и увидела гамак на берегу океана. И, естественно, захотела расположиться в нем в моей любимой позе "шпагат Волочковой"», — поделилась с подписчиками артистка.

Фолловеры усомнились, что опубликованные кадры были сделаны случайно. «Случайно в кустах был рояль, и фотограф с Настей не удержались», — посмеялись в комментариях. «Ну вот, утопила гамак», «Гусары сходили с ума из-за чрезмерного употребления шампанского. Вот "гусар" нашего времени», — начали упражняться в юморе подписчики.

Ранее Волочкова показала свой необычный завтрак во время отпуска на Мальдивах. Первый прием пищи за день у артистки состоит из бокала охлажденного игристого напитка и вареного яйца.

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