Кинолог дал инструкцию по правильному захоронению тела собаки

Многие, по словам Голубева, до сих пор хоронят трупы своих животных на дачных участках, не подозревая, что они нарушают закон.

Если владелец решает самостоятельно похоронить питомца, то ему может грозить штраф в размере до пяти тысяч рублей. Более того, в Москве могут также привлечь к ответственности по статье 5.8 КоАП города Москвы. В этом случае захоронение трупа животного влечет наложением административного штрафа:

• На граждан в размере от 100 до 500 рублей • На должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей • На юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей

Ранее Голубев дал рекомендации по помощи собаке при акклиматизации. Он уточнил, что переезд на незнакомую территорию — это сам по себе стресс для собаки.