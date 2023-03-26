Кинолог дал инструкцию по правильному захоронению тела собаки
Кинолог Голубев предупредил о штрафах до 10 тысяч рублей за похороны собаки в земле.
Инструкцию по правильному захоронению тела собаки после смерти дал собаководам в интервью «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он предупредил, что по закону трупы животных нужно кремировать, а захоронение питомца во дворе в Москве грозит штрафом до 10 тысяч рублей.
«В случае смерти питомца у владельца есть выбор: обратиться в государственное ветеринарное учреждение лично или вызвать бригаду ветеринарных специалистов на дом. Например, в Москве действуют 22 пункта приема трупов животных»
Владимир Голубев
Согласно ветеринарно-санитарным правилам, самостоятельно сжигать труп животного нельзя, так как это не будет считаться кремацией. По словам Голубева, после индивидуальной кремации в специальных учреждениях прах питомца возвращают владельцам в урне, которую можно оставить дома или захоронить там, где захочется владельцу.
Хозяин собаки также может развеять прах любимца. Законодательство не регламентирует этот процесс, поэтому прах можно развеять в любом, особенном для человека месте.
«Стихийные захоронения трупов животных запрещены из-за риска навредить экологии. Дело в том, что продукты разложения могут повлечь за собой заражение почвы и грунтовых вод. Возбудители инфекционных болезней могут долгие годы сохраняться и быть активными в земле. Крупные стихийные захоронения опасны для человека, поскольку из-за них могут произойти вспышки инфекций»
Многие, по словам Голубева, до сих пор хоронят трупы своих животных на дачных участках, не подозревая, что они нарушают закон.
Если владелец решает самостоятельно похоронить питомца, то ему может грозить штраф в размере до пяти тысяч рублей. Более того, в Москве могут также привлечь к ответственности по статье 5.8 КоАП города Москвы. В этом случае захоронение трупа животного влечет наложением административного штрафа:
• На граждан в размере от 100 до 500 рублей • На должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей • На юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей
Ранее Голубев дал рекомендации по помощи собаке при акклиматизации. Он уточнил, что переезд на незнакомую территорию — это сам по себе стресс для собаки.