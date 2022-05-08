Юрист напомнила о штрафах за жарку шашлыка в неположенных местах

Юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева напомнила о правилах приготовления шашлыков и штрафах за их несоблюдение. Тонкости закона специалист раскрыла в разговоре с «Мослентой».

«Согласно действующему законодательству, теперь россиян можно штрафовать за приготовление шашлыка на свежем воздухе. Именно эту тему активно обсуждают пользователи социальных сетей накануне майских праздников. Все дело в том, что в Кодексе об административных правонарушениях давно предусмотрено наказание за подобные деяния, но обнародовали санкции не так давно, с целью снижения риска пожаров, возникающих по вине человека», — пояснила юрист.

Россияне могут жарить шашлык у себя на даче, но соблюдая ряд правил. Мангал должен быть установлен на расстоянии 50 метров от ближайших построек, в том числе от дома. Кроме того, необходимо соблюсти требования, касающиеся расстояния от хвойных деревьев (100 метров) и от кустарников и лиственных деревьев (30 метров).

При жарке мяса на природе нужно выполнить предписание касательно расстояния от зеленых насаждений и находиться в 50 метрах от любых построек. Место, где планируется развести костер, полагается тщательно очистить от сухой травы и листвы, а вокруг него выкопать небольшую траншею от 40 сантиметров.

«Если же человек установил мангал не по правилам, то его ждет наказание в размере от двух до четырех тысяч рублей. Причем к ответственности могут привлечь сразу по двум статьям: за нарушение правил пожарной безопасности и противопожарного режима, если он введен в регионе», — предупредила Пономарева.

Тех, кто жарит мясо без мангала, например, на «кирпичиках», могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Такой же штраф назначают тем, чьи действия привели к возникновению пожара. В таком случае правонарушителю придется компенсировать вред, нанесенный огнем.

«Нерадивых дачников могут оштрафовать не только за приготовление шашлыка. К административной ответственности могут быть привлечены те, кто хранит у себя на участке мусор, зарывает его в землю или сжигает в открытом огне без использования специальных баков. С них могут взыскать от одной до двух тысяч рублей», — рассказала юрист.

Ранее в МЧС напомнили россиянам о правилах безопасности при жарке шашлыков.