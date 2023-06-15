56-летняя Наталья Штурм показала «честные фото» с отдыха
Певица Штурм опубликовала фото с отдыха на Черном море.
«Честные фото» с отдыха на Черном море опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 56-летняя певица Наталья Штурм.
Так артистка подписала серию снимков, на которых загорает в мини-юбке и майке с глубоким вырезом. На одном фото она сидит на ступеньках уличной лестницы, а из-под одежды виден купальник — и верх, и плавки.
Поклонники написали ей комплименты. «Классные фотки в кайф! Изумительная фотосессия!», «Какая вы классная, Наталья! Фото чудесные, стиль — огонь! Всегда восхищаете своей красотой и сексуальностью», «Годы не властны!», «Красавица», «Наташка-милашка», — оставили они комментарии под фото.
«Наталья, хватит раздражать 25-30-летних пышек», — иронично заметила подписчица певицы.
Ранее 46-летняя телеведущая Дана Борисова показала целлюлит на «честном фото».