56-летняя Наталья Штурм показала «честные фото» с отдыха

«Честные фото» с отдыха на Черном море опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 56-летняя певица Наталья Штурм.

Так артистка подписала серию снимков, на которых загорает в мини-юбке и майке с глубоким вырезом. На одном фото она сидит на ступеньках уличной лестницы, а из-под одежды виден купальник — и верх, и плавки.