Москвичи придумали шутливые определения для жизни в одном из районов

Шутливые признаки, определяющие жителя одного из известных районов Новой Москвы, придумали местные жители. Их опубликовали в группе «Новая Москва. ТиНАО» во «ВКонтакте». Речь идет о районе Коммунарка.

«Все друзья знают, что у вас возле дома метро, но домов возле метро здесь нет. Белый Solaris для вас — это автомобиль, оборудованный встроенным м***ком. У вас есть шестиполосная магистраль, но по ней обычно быстрей идти, чем ехать. Вы уверены, что все стройки вокруг уже закончены, но все только начинается», — указано в списке.

Кроме того, жители Коммунарки в курсе, что на местном полигоне революционер Иосиф Сталин «расстрелял всех предков россиян». Они ненавидят МКАД, гордятся известной на всю страну ковидной больницей и счастливы, что смогли дешевле купить площадь большую, чем в «наипрестижнейшем ЮЗАО». А единственным местом досуга в списке назван гипермаркет «Глобус».

«Автор в точку! Красавчик», «И не поспоришь», «А мне нравится здесь жить. Есть места и менее привлекательные. Суток без ночи не бывает, закон вселенной. А в остальном — человеческий фактор», — прокомментировали юзеры.

Ранее цена на аренду квартир, развитие инфраструктуры и новые точки общественного питания назвали основными плюсами своего района жители московской Коммунарки в беседе с «Мослентой».