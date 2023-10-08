Доктор Мясников оценил вероятность заражения сибирской язвой из-за мяса

Вероятность заражения сибирской язвой из-за поедания мяса оценил врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». Он назвал такую возможность минимальной.

«Заражение гастроинтеральным путем — вообще единичные случаи. В основном мы знаем вдыхание спор, контактный случай», — пояснил доктор.

Споры сибирской язвы живут в земле и распространяются через травоядных животных. В основном заражению подвержены люди, которые занимаются выделкой шкур и работой с мехами.

В регионах с опасной эпидобстановкой нужно внимательно относиться к выбору мяса и не покупать его на рынке, отметил врач. Однако сибирская язва встречается в России достаточно редко и не передается от человека человеку.

Ранее Мясников назвал опасные для людей кошачьи заболевания.