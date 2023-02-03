Раскрыты подробности о силе воздействия женского мата

Подробности о силе воздействия женского мата раскрыл «Мосленте» лингвист, доктор филологический наук, профессор и заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

«Вообще мат производит сильное впечатление, когда его совсем не ждешь. Именно поэтому он бывает уместен в анекдотах, когда вдруг в кульминации возникает неожиданное бранное слово, и это вызывает смех, взрыв энергии», — заметил ученый. По той же причине, используемый женщиной мат производит более сильное впечатление, чем мужские ругательства, добавил он.

«Я знаю нескольких поэтесс, которые используют ненормативную лексику. И когда таким тонким, интеллигентным голосом произносится какое-то из матерных слов, это, конечно, вызывает очень сильную реакцию. Совсем иное дело — грубый мужик, от которого ты ожидаешь матерщины», — объяснил Кронгауз.

Собеседник «Мосленты» подчеркнул, что несоответствие слова тому, кто его говорит, дает очень яркий эффект — намного ярче, чем в ситуации, когда мат предсказуем и даже ожидаем.

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