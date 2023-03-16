Люди
03:36, 16 марта 2023
1 мин.

Доктор Мясников назвал вызывающие рак вирусы

Доктор Мясников: герпес и вирус папилломы человека способы вызывать рак.

Доктор Мясников назвал вызывающие рак вирусы
Фото: Annie Spratt / Unsplash

Вирусы, способные вызвать рак, в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал доктор и телеведущий Александр Мясников. По его словам, онкологическое заболевание может развиться из-за герпеса и вируса папилломы человека.

Врач рассказал, что 17 процентов случаев онкологических заболеваний провоцируют различные вирусы. Среди них: вирус герпеса (вирус Эпштейна-Барр, восьмого типа), вирус папилломы человека, вирусы гепатитов B и С, полиомавирус клеток Меркеля и Т-лимфотропный вирус человека.

При этом вирус в организме не всегда является прямым предшественником рака. Вероятность развития онкологического заболевания увеличивают и другие факторы: хронические заболевания, наследственность, метаболический синдром и иммунодефицит.

Ранее Александр Мясников заявил о способности чеснока предотвращать рак толстого кишечника.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.