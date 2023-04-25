Мясников раскрыл неочевидный симптом рака у мужчин

Неочевидный симптом рака у мужчин раскрыл в эфире программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. Он сказал, что об онкологическом заболевании может сигнализировать анемия.

По словам Мясникова, люди недостаточно внимательно относятся к железодефицитной анемии. Так, каждая четвертая женщина сталкивается с дефицитом железа, который провоцируют ежемесячные потери крови. Это приводит к снижению гемоглобина.

Но у мужчин ситуация иная: анемия может свидетельствовать о серьезной угрозе здоровью. Доктор рекомендовал сделать колоно-гастроскопию при дефиците железа, поскольку это состояние может указывать на язвы, полипы или даже развитие рака.

Ранее Мясников назвал снижающий риск развития рака печени продукт.