Мясников раскрыл неочевидный симптом рака у мужчин
Доктор Мясников назвал анемию у мужчин возможным симптомом рака.
Неочевидный симптом рака у мужчин раскрыл в эфире программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. Он сказал, что об онкологическом заболевании может сигнализировать анемия.
По словам Мясникова, люди недостаточно внимательно относятся к железодефицитной анемии. Так, каждая четвертая женщина сталкивается с дефицитом железа, который провоцируют ежемесячные потери крови. Это приводит к снижению гемоглобина.
Но у мужчин ситуация иная: анемия может свидетельствовать о серьезной угрозе здоровью. Доктор рекомендовал сделать колоно-гастроскопию при дефиците железа, поскольку это состояние может указывать на язвы, полипы или даже развитие рака.
Ранее Мясников назвал снижающий риск развития рака печени продукт.