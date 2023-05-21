Иммунолог Суворова назвала основные симптомы аллергии на солнце

Основные симптомы аллергии на солнце «Мосленте» назвала врач-иммунолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова. По ее словам, это покраснение кожи и зуд.

«Аллергия на солнце — это реакция иммунитета на воздействие солнечных лучей. Сам по себе свет солнца не является триггером, но он может провоцировать процессы выработки аллергенов в организме. Аллергия на солнце может проявляться по разному и иметь несколько причин», — пояснила специалист.

По ее словам, появление аллергии может быть связано с наличием на поверхности кожных покровов раздражающего компонента или нахождением аллергена в самой коже. Например, оседание на коже пыльцы под воздействием солнечных лучей может вызывать воспаление.

Основные признаки такой аллергии — это кожный зуд, яркие покраснения кожи в течение пяти-десяти минут после выхода на солнце, образование волдырей, вздутия пораженной кожи. При этом перечисленные явления проходят сами по себе и бесследно, если это не ожог, уточнила специалист.

Во избежание аллергических реакций Суворова посоветовала загорать до 11:00 или после 16:00 и не более десяти минут в день. Кроме того, перед выходом на солнце обязательно наносить на кожу санскрин SPF50+ с минеральным фильтром, перед инсоляцией отказаться от повреждающих кожу процедур (лазер, пилинги) и не пользоваться дополнительными косметическими средствами — поверхностно-активными веществами, полинасыщенными жирными кислотами, ретиноидами и маслами.

Кроме того, она рекомендовала исключить употребление лекарственных препаратов, повышающих чувствительность к солнечным лучам — сульфаниламида, аминазина, антигистаминных препаратов, цитостатиков, ибупрофена, аспирина, оральных контрацептивов, противогрибковых средств и лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний.

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