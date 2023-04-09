Доктор Павлова перечислила симптомы дефицита гормонов щитовидной железы

Симптомы дефицита гормонов щитовидной железы — гипотиреоза — перечислила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова. К признакам заболевания она отнесла апатию и нерегулярный стул.

По словам специалиста, страдающие гипотиреозом люди обычно очень апатичны, им ничего не хочется, они мало двигаются, но при этом постоянно чувствуют себя уставшими. У них часто сухая, блеклая кожа с чуть желтоватым оттенком (при этом билирубин в общем анализе крови в норме, как и транаминазы, витамины А и Е).

При общей сухости кожи есть ощущение одутловатости (пастозности) кожи и всего лица. Из-за отечности кожи, в том числе и вокруг глаз, веки выглядят набухшими, а глаза заплывшими.

Нерегулярный стул, сухие локти с белым налетом, а также ломкие, тусклые и сильно выпадающие волосы тоже могут быть признаками проблем с щитовидкой.

«Иногда даже язык становится отечным, у некоторых возникает ощущение, что он не помещается во рту. Есть отчетливые или невыраженные отпечатки зубов на боковых поверхностях», — добавила Павлова.

Эндокринолог отметила, что подобные симптомы могут сигнализировать и о множестве других проблем со здоровьем. Однако есть один однозначный симптом, указывающий на дефицит гормонов щитовидной железы.

«Если при глотании что-то все время мешает, будто какой-то узел в горле, а при ощупывании шеи чувствуется припухлость в районе гортани, и тем более если это соседствует со всеми перечисленными выше признаками, значит, вам однозначно пора сначала к терапевту, чтобы он назначал общий анализ крови, биохимию и анализы на гормоны щитовидной железы, а потом, при необходимости, к эндокринологу», — рассказала врач.

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