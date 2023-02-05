Диетолог Гинзбург перечислил ранние симптомы дефицита железа

Ранние симптомы дефицита железа в организме перечислил в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Считать главным проявлением этого анемию (уменьшение гемоглобина в крови) — ошибка, подчеркнул он.

«Железо входит не только в гемоглобин. Оно активно участвует и в работе ферментов (цитохромов), занятых в процессах извлечения энергии из питательных веществ, а также в обезвреживании токсических соединений, образующихся в организме в процессе жизнедеятельности или проникающих в организм извне», — напомнил Гинзбург.

Поэтому главные и самые ранние симптомы железодефицита — это упадок сил, общее недомогание и хроническая усталость, заявил врач. «А сердцебиение, бледность кожи и снижение содержания гемоглобина и эритроцитов в крови — это уже потом, значительно позже», — добавил он.

По словам специалиста, в силу физиологических причин особенно часто от дефицита железа страдают женщины детородного возраста. Им в первую очередь следует обратить внимание на ранние симптомы железодефицитного состояния, записаться на прием к врачу и пройти обследование — проверить содержание ферритина и трансферрина в крови.

Ранее Гинзбург описал процесс подготовки организма к диете. Он подчеркнул, что этот этап должен занять минимум две недели.