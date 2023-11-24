Роспотребнадзор объяснил важность употребления рыбы

Важность употребления рыбы объяснили специалисты Роспотребнадзора. Эксперты призвали есть этот продукт чаще раза в неделю.

«Рыба, особенно жирная и морская, — это источник омега-3 жирных кислот, помогающих снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что употребление от одной до четырех порций продукта в неделю обеспечивает организм достаточным количеством полезного нутриента», — объяснили в ведомстве.

Специалисты уточнили, что одна порция рыбы содержит примерно 130 граммов жирной кислоты, и посоветовали отдавать предпочтение красным лососевым сортам (семга, кета, нерка, горбуша). Не менее полезны сельдь и скумбрия, но не слишком соленые.

«В белой рыбе омега-3 меньше. Но если в рационе присутствует рекомендованное количество порций любого вида даров моря, то в дополнительном приеме добавок необходимости нет», — добавили эксперты.

Жирная морская рыба — например, лосось и сельдь — отличные источники витамина D, которого часто не хватает россиянам из-за недостаточного количества солнечных дней в году.

Рыба — это также прекрасный источник полноценного животного белка, который хорошо переваривается и усваивается. «В последние годы ВОЗ рекомендует ограничить употребление красного мяса (говядины, телятины, свинины, баранины) для снижения риска заболеваний сердца. А рыба — альтернативный источник белка и способ продлить жизнь», — заметили специалисты.

В консервированной рыбе много кальция: там есть мягкие кости, которые содержат важный микроэлемент. Лучше выбирать консервы не в масле, а в воде и с небольшим количеством соли. Кроме того, рыба содержит витамины группы В, йод, селен, фосфор и цинк.

«Если вы следите за своим питанием и едите, к примеру, две порции рыбы в неделю, пусть одна из них будет представлена морской жирной рыбой. Для взрослого человека этого вполне достаточно», — рекомендовали специалисты Роспотребнадзора.

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