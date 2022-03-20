Названы симптомы избыточного количества гормонов щитовидной железы

Заведующая центром ГБУЗ «Городская клиническая больница №29 им. Н.Э. Баумана», врач-эндокринолог Мария Свиридова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о симптомы избыточного количества тиреоидных гормонов щитовидной железы.

«Если человек в любом возрасте вдруг начинает терять в весе, ощущает, что ему все время жарко, потеет, хотя раньше не был потливым. Сердце стучит так, что, пациенты говорят, выпрыгивает из груди. Начинают трястись руки, и, самое главное, меняется поведение: то, что раньше практически не раздражало, а проходило, теперь люди начинают возмущаться, начинают плакать бесконечно, ссориться с родственниками. Такая клиническая картина очень типична для тиреотоксикоза», — рассказала специалист. Она уточнила, что в большинстве случаев при таких симптомах диагностируют диффузно-токсический зоб или болезнь Грейвса-Базедова, которые требуют срочного лечения.

Врач объяснила, что гипертиреоз — это заболевание, при котором излишняя выработка гормонов приводит к перенасыщению и ускорению внутренних процессов организма.

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