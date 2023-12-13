Доктор Мясников перечислил способы облегчить симптомы менопаузы

Способы облегчить симптомы менопаузы назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, чаще всего для лечения приливов при климаксе пациенткам назначают гормональную терапию. Однако у такого способа лечения есть свои риски и противопоказания.

Среди негормональных средств также популярен бета-аланин, способствующий улучшению терморегуляции и снижению частоты приливов, продолжил врач. Восполнить недостаток этой аминокислоты в организме можно с помощью питания. Для этого в рацион необходимо добавить морепродукты, различные виды семян, зелень, орехи и грибы.

Ранее доктор Мясников назвал основную причину набора веса в менопаузу.