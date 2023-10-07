Названы главные симптомы нового штамма COVID-19 «эрис»

Симптомы нового штамма COVID-19 «эрис» назвал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в беседе с «Известиями». Он сообщил, что указанный вариант вируса более заразен, но протекает как респираторная инфекция.

«Человек, который переболел или был вакцинирован против COVID-19 достаточно давно, при встрече с "эрисом" заболеет, но перенесет заболевание без тяжелых осложнений и летальных исходов», — заявил эксперт.

При заражении новым вариантом COVID-19 у пациента может быть насморк, кашель и повышение температуры. «Эрис», в отличие от предыдущих штаммов, редко вызывает потерю обоняния и вкуса. В большинстве случаев больным требуется лишь симптоматическое лечение.

Ранее главные симптомы нового штамма COVID-19 «пирола» назвала профессор, медицинский директор группы компаний «Медскан» Светлана Каневская.