Врач перечислил симптомы онкологического заболевания

Симптомы онкологического заболевания, рака, перечислил в интервью радио Sputnik директор Центра молекулярной онкологии Владислав Милейко. По его словам, чаще всего развитие злокачественной опухоли начинается бессимптомно, а первые проявления рака легко спутать с признаками других патологий.

«Это может быть, например, труднообъяснимая стремительная потеря веса, общая слабость, астения, не связанная с другими хроническими или инфекционными заболеваниями. А дальше все разбивается на симптомы, характерные для конкретного вида рака», — заявил Милейко.

Так, характерным симптомом рака молочной железы являются уплотнения в подмышечных лимфоузлах, а рак толстой кишки сопровождается длительным отсутствием стула и наличием примесей крови в стуле. «Конечно, это не специфические симптомы онкологического заболевания, но при их появлении нужно не раздумывая обратиться к врачу, для начала — к терапевту», — предупредил врач.

Анализы на онкомаркеры не являются надежным способом диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии, добавил Милейко. «Единственный онкомаркер, который может использоваться для ранней диагностики онкозаболевания, а именно рака простаты, — это простатспецифический антиген. Поэтому идти и делать анализ на онкомаркер, чтобы узнать, есть ли у вас рак, бессмысленно. Но если вам сделали такой анализ, и показатель кратно превышает норму, имеет смысл обратиться к врачу», — объяснил он.

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