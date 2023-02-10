Малышева назвала два признака проблем с сердцем

Два признака, которые указывают на проблемы с сердечно-сосудистой системой, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман. По их словам, это отеки ног и одышка.

«Когда сердце работает плохо, кровь застаивается и уходит глубоко в ноги, поэтому они отекают», — пояснил Гандельман. По словам Малышевой, когда проблема отеков в ногах усугубляется одышкой при ходьбе, стоит провериться у кардиолога: возможно, это признаки сердечной недостаточности.

При появлении вышеперечисленных симптомов специалисты рекомендуют пройти УЗИ сердца — эхокардиографию. По результатам обследования лечащий врач сможет назначить дальнейшее лечение.

Ранее в программе Малышевой были названы ошибки при приеме лекарств от боли в сердце.