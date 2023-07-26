Андролог назвал симптомы опасных детских урологических заболеваний
Андролог Губарев назвал основные симптомы детских урологических заболеваний.
Опасные детские урологических заболевания и их основные симптомы перечислил в беседе с «Мослентой» детский уролог-андролог, хирург «СМ-Клиника» Виктор Губарев.
«Например, это гидронефроз — заболевание, при котором нарушается проходимость в месте перехода лоханки почки в мочеточник. Из-за этого происходит расширение лоханки и чашечек почки. Если гидронефроз не лечить, он приводит к постепенному ухудшению функции почки»
Врач уточнил, что ярких симптомов врожденного гидронефроза нет, это заболевание диагностируется при ультразвуковых скринингах во время беременности и после родов.
У детей школьного возраста могут быть жалобы на тянущие или болевые ощущения в пояснице
Чтобы поставить диагноз, проводится УЗИ, а для его уточнения требуется комплексное рентгеноурологическое обследование. В зависимости от возраста ребенка и стадии заболевания проводится либо наблюдение, либо операция.
Еще одно врожденное заболевание, продолжил Губарев, — мегауретер, при котором происходит расширение мочеточника. Если нет осложнений, то эта патология также не имеет выраженных симптомов, а заподозрить ее можно на ультразвуковом скрининге.
«Осложнения возможны в виде инфекции мочевыводящих путей, при этом отмечаются изменения мочи, ее цвета, запаха. У ребенка повышается температура, появляется выраженное недомогание. При подозрении на мегауретер необходимо провести ультразвуковое и комплексное рентгеноурологическое обследование, дополненное, при необходимости, нефросцинтиграфией — это метод исследования, который позволяет оценить функцию каждой почки»
Лечение мегауретера может быть консервативным или хирургическим — это зависит от возраста ребенка, причины, вызвавшей расширение мочеточника, и выраженности повреждения почки.
Кроме того, распространенное заболевание, которое встречается у мальчиков — фимоз. Это сужение крайней плоти, при котором невозможно освободить головку полового члена. Еще одним признаком может быть раздувание крайней плоти во время мочеиспускания и тонкая струя мочи. При наличии этих признаков нужно незамедлительно обратиться к врачу для осмотра, предупреждает Губарев.
Как поясняет уролог, с физиологическим фимозом рождаются все мальчики. Это природный механизм защиты полового органа. Физиологическое сужение крайней плоти должно постепенно пройти примерно к 10 годам. Если есть рубцовые изменения крайней плоти, затруднения при мочеиспускании и гигиенические проблемы, фимоз считается патологическим.
Среди осложнений фимоза врач называет баланопостит — микробно-воспалительный процесс в области крайней плоти и головки полового члена из-за невозможности полноценную гигиены. Вылечить фимоз можно консервативно или с помощью операции. При оперативном лечении проводится обрезание крайней плоти.
Ранее уролог Шкабурин назвал обостряющиеся летом мужские болезни.