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14:01, 26 июля 2023
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Андролог назвал симптомы опасных детских урологических заболеваний

Андролог Губарев назвал основные симптомы детских урологических заболеваний.

Андролог назвал симптомы опасных детских урологических заболеваний
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Опасные детские урологических заболевания и их основные симптомы перечислил в беседе с «Мослентой» детский уролог-андролог, хирург «СМ-Клиника» Виктор Губарев.

«Например, это гидронефроз — заболевание, при котором нарушается проходимость в месте перехода лоханки почки в мочеточник. Из-за этого происходит расширение лоханки и чашечек почки. Если гидронефроз не лечить, он приводит к постепенному ухудшению функции почки»

Врач уточнил, что ярких симптомов врожденного гидронефроза нет, это заболевание диагностируется при ультразвуковых скринингах во время беременности и после родов.

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Чтобы поставить диагноз, проводится УЗИ, а для его уточнения требуется комплексное рентгеноурологическое обследование. В зависимости от возраста ребенка и стадии заболевания проводится либо наблюдение, либо операция.

Еще одно врожденное заболевание, продолжил Губарев, — мегауретер, при котором происходит расширение мочеточника. Если нет осложнений, то эта патология также не имеет выраженных симптомов, а заподозрить ее можно на ультразвуковом скрининге.

«Осложнения возможны в виде инфекции мочевыводящих путей, при этом отмечаются изменения мочи, ее цвета, запаха. У ребенка повышается температура, появляется выраженное недомогание. При подозрении на мегауретер необходимо провести ультразвуковое и комплексное рентгеноурологическое обследование, дополненное, при необходимости, нефросцинтиграфией — это метод исследования, который позволяет оценить функцию каждой почки»

Лечение мегауретера может быть консервативным или хирургическим — это зависит от возраста ребенка, причины, вызвавшей расширение мочеточника, и выраженности повреждения почки.

Кроме того, распространенное заболевание, которое встречается у мальчиков — фимоз. Это сужение крайней плоти, при котором невозможно освободить головку полового члена. Еще одним признаком может быть раздувание крайней плоти во время мочеиспускания и тонкая струя мочи. При наличии этих признаков нужно незамедлительно обратиться к врачу для осмотра, предупреждает Губарев.

Как поясняет уролог, с физиологическим фимозом рождаются все мальчики. Это природный механизм защиты полового органа. Физиологическое сужение крайней плоти должно постепенно пройти примерно к 10 годам. Если есть рубцовые изменения крайней плоти, затруднения при мочеиспускании и гигиенические проблемы, фимоз считается патологическим.

Среди осложнений фимоза врач называет баланопостит — микробно-воспалительный процесс в области крайней плоти и головки полового члена из-за невозможности полноценную гигиены. Вылечить фимоз можно консервативно или с помощью операции. При оперативном лечении проводится обрезание крайней плоти.

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