Андролог назвал симптомы опасных детских урологических заболеваний

Лечение мегауретера может быть консервативным или хирургическим — это зависит от возраста ребенка, причины, вызвавшей расширение мочеточника, и выраженности повреждения почки.

Кроме того, распространенное заболевание, которое встречается у мальчиков — фимоз. Это сужение крайней плоти, при котором невозможно освободить головку полового члена. Еще одним признаком может быть раздувание крайней плоти во время мочеиспускания и тонкая струя мочи. При наличии этих признаков нужно незамедлительно обратиться к врачу для осмотра, предупреждает Губарев.

Как поясняет уролог, с физиологическим фимозом рождаются все мальчики. Это природный механизм защиты полового органа. Физиологическое сужение крайней плоти должно постепенно пройти примерно к 10 годам. Если есть рубцовые изменения крайней плоти, затруднения при мочеиспускании и гигиенические проблемы, фимоз считается патологическим.

Среди осложнений фимоза врач называет баланопостит — микробно-воспалительный процесс в области крайней плоти и головки полового члена из-за невозможности полноценную гигиены. Вылечить фимоз можно консервативно или с помощью операции. При оперативном лечении проводится обрезание крайней плоти.

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