Психолог перечислила методы борьбы с синдромом самозванца

Основные методы борьбы с синдромом самозванца в беседе с «Мослентой» перечислила филолог, детский психолог, преподаватель русского языка, основатель онлайн-школы RUSSMO по подготовке к ЕГЭ, главный эксперт проекта Alfa-tutor по личному бренду и масштабированию Вероника Смолер. Она пояснила, что это психологическое явление, при котором человек оказывается неспособен признавать свои достижения, и посоветовала заняться саморазвитием.

«Вы страдаете от синдрома самозванца, если кажется, что вы добились того, что имеете, не благодаря своим стараниям, а благодаря удаче. Вы готовы пожертвовать своим здоровьем, лишь бы работать больше и подвержены систематическому выгоранию из-за постоянных переработок. Такие люди часто боятся, что окружение в любой момент может понять, что человек якобы "обманывает" их», — сказала она.

Например, те же репетиторы часто боятся повышать стоимость своих услуг, не участвуют в отраслевых мероприятиях и не повышают свою квалификацию, сторонясь коллег, не проявляясь на широкую аудиторию, уточнила преподаватель.

Для борьбы с синдромом самозванца Смолер рекомендует отделять эмоции от фактов, искать реальные подтверждения и доказательства успехов своей работы. Например, это могут быть благодарные отзывы клиентов, наличие людей, пришедших к вам по рекомендации. Кроме того, по ее словам, необходимо постоянно заниматься профессиональным саморазвитием. Лучше всего в этом, отмечает специалист, поможет работа с наставником, который будет давать практические советы.

Ранее бизнес-коуч Котляр заявила, что причины появления синдрома самозванца кроются в детстве.