Россияне обсудили показания к лечению синей лампой

Показания к лечению синей лампой обсудили россияне в группе «Рожденный в СССР» социальной сети «ВКонтакте». Речь шла о приборе для проведения физиотерапевтических процедур. Устройство также называется рефлектором [врача] А. В. Минина, особенно популярно было в советское время. Лечение основано на излучении инфракрасных волн, прогревающих ткани на глубину до четырех сантиметров.

«Синей лампой лечили все, даже импотенцию», «Я лечила гайморит, грела нос», «Самое лучшее средство», «И от прыщей помогала», «Насморк мне мама этой лампой лечила. Я ее терпеть не могла», «Было дело», «Лечитесь такой лампой, травами и массажами», — написали юзеры свои воспоминания.

Многие подписчики признались, что используют этот метод лечения до сих пор, несмотря на продвижение фармацевтики. «И сейчас лампа выручает», «Теперь дочка и внуки лечат. По наследству ушла», «До сих пор сохранилась», — отметили фолловеры сообщества.

Ранее россияне поспорили об эффективности советского способа лечения простуды.