«Сириец» выманил почти миллион рублей у влюбленной в него 71-летней москвички

Представившийся 65-летним сирийским врачом Джошуаша Смитом аферист выманил у 71-летней москвички, влюбившейся в него по переписке, почти миллион рублей. Спустя несколько месяцев переписки на сайте знакомств женщина позвала возлюбленного к себе в Москву, тогда у него и начались проблемы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Джошуашу идея очень понравилась, и он даже нашел компанию, которая организовала ему разрешение на въезд в Россию. Правда, добираться мужчине надо было через Турцию — и как раз там, по его словам, и начались проблемы. Джошуаша стал настойчиво просить пенсионерку помочь ему деньгами, чтобы оформить нужные документы, а затем все-таки добрался до Беларуси», — говорится в сообщении.

Далее у «сирийца» якобы произошел конфликт с российскими таможенниками, которым не понравились его документы. Для поддержания легенды Смит даже прислал пенсионерке фото, на котором он избит, после чего вновь попросил денег.

В общей сумме россиянка перевела на счет мошенника 870 тысяч рублей, после чего наконец заподозрила, что ее обманывают. Позже, уже после написания заявления в полицию, она по очередной просьбе отправила мужчине еще десять тысяч рублей в надежде, что он все же купит себе билет и прилетит к ней.

Ранее миллионы рублей выманил у знакомых на «совместный бизнес» 37-летний житель Подмосковья.