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12:38, 22 ноября 2022
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Житель Подмосковья выманил у знакомых на «совместный бизнес» миллионы рублей

Житель Подмосковья выманил у знакомых на «совместный бизнес» миллионы рублей
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Миллионы рублей выманил у знакомых на «совместный бизнес» 37-летний житель Подмосковья, сообщает «МВД Медиа».

«Злоумышленник предложил знакомой супружеской паре инвестировать ее денежные средства якобы в развитие его бизнесов. Вначале это была продажа меховых изделий и кожаных сумок, затем реализация сотовых телефонов, а также открытие кафе. Однако обещанных процентов с переданных подозреваемому восьми миллионов рублей инвесторы не увидели, впрочем как и собственных денег», — говорится в сообщении.

Потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), соединенные в одно производство. При расследовании были установлены еще трое обманутых на 600 тысяч рублей вкладчиков. Фигурант находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее в Москве мошенники обокрали уже обманутых пенсионеров на миллионы рублей. Злоумышленники, имея на руках базу данных вкладчиков, под видом кредитной организации обзванивали их и предлагали помочь в возврате денежных средств.

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