Скейтер проехался по фасаду «Охотного ряда» в Москве и попал на видео

Москвич проехался на скейтборде по фасаду торгового центра (ТЦ) «Охотный ряд» в центре Москвы. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Moscow_go (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадрах молодой человек проехался на доске по фасаду торгового комплекса, совершив при этом трюк. Прохожие, наблюдавшие за скейтером, поаплодировали ему.