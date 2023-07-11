Скейтер проехался по фасаду «Охотного ряда» в Москве и попал на видео
Москвич проехался на скейтборде по фасаду ТЦ «Охотный ряд» в Москве.
Москвич проехался на скейтборде по фасаду торгового центра (ТЦ) «Охотный ряд» в центре Москвы. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Moscow_go (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
На кадрах молодой человек проехался на доске по фасаду торгового комплекса, совершив при этом трюк. Прохожие, наблюдавшие за скейтером, поаплодировали ему.
Однако в комментариях поступок парня не оценили. Пользователи отметили, что молодой человек слишком рисковал.
«Естественный отбор», «Это выглядело больно», «Зачем так рисковать?», «Особенно прикольно будет, когда он кому-нибудь на голову свалиться», — написали пользователи под постом.
Ранее москвич решил научить собаку трюкам на скейтборде и попал на видео.