Раскрыта новая схема мошенничества с упоминанием SWIFT

Центробанк в своем официальном Telegram-канале «Банк России» предупредил россиян о новой схеме мошенничества с упоминанием SWIFT на фоне новостей об отключении ряда российских банков от системы всемирных межбанковских каналов связи.

«Люди по всей стране получают очень много звонков или сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в данный момент самым распространенным способом мошенничества являются звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они якобы станут недоступны после отключения SWIFT.

Однако в Центробанке заверили, что средства всех клиентов в сохранности, доступны для использования в любой момент, и отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет. Там также уточнили, что все банковские карты на территории России работают нормально.

«СВИФТ — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны», — заключили представители.

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