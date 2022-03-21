Раскрыты новые схемы мошенничества с банковскими картами: аферисты стали использовать актуальную новостную повестку для кражи денег с карт россиян. Об этом предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в беседе с ТАСС.

Волк сообщила, что злоумышленники начали оперировать понятиями из новостей. «Ранее незнакомцы, называвшие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы», — пояснила она. Кроме того, аферисты рассказывают жертвам якобы о полном запрете на снятие наличных денег со счетов и глобальной блокировке банковских операций в связи с санкциями.

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать жертвам купить отсутствующие запчасти к автомобилям или комплектующие к компьютерам с внесением предоплаты.