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18:54, 17 июля 2023
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Массовое скопление невест в центре Москвы попало на видео

В центре Москвы заметили массовое скопление девушек в свадебных платьях.

Массовое скопление невест в центре Москвы попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Басманный район Москвы М125»

Массовое скопление девушек в белых свадебных платьях заметили на улице Маросейке в центре Москвы. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Басманный район Москвы М125».

«Поборемся с Иваново за звание города невест? Красавиц встретили на Маросейке», — подписали ролик администраторы.

На кадрах более десяти девушек с небольшими букетами цветов в руках стоят у пешеходного перехода. Многие из них обуты в кроссовки, кроме того, на головах у большинства фата.

«Четыре свадьбы... четыре свадьбы... случайный взгляд, распахнутая дверь», «Почти клип певицы Глюкозы», «А где женихи?», «Tinder же закрыли», «Вечером с Иваново подтянутся поговорить за авторитет», — прокомментировали юзеры.

Ранее свадьба в стиле «Звездных войн» на ВДНХ в Москве попала на видео.