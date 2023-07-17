Массовое скопление невест в центре Москвы попало на видео

На кадрах более десяти девушек с небольшими букетами цветов в руках стоят у пешеходного перехода. Многие из них обуты в кроссовки, кроме того, на головах у большинства фата.

«Четыре свадьбы... четыре свадьбы... случайный взгляд, распахнутая дверь», «Почти клип певицы Глюкозы», «А где женихи?», «Tinder же закрыли», «Вечером с Иваново подтянутся поговорить за авторитет», — прокомментировали юзеры.

Ранее свадьба в стиле «Звездных войн» на ВДНХ в Москве попала на видео.