Свадьба в стиле «Звездных войн» в Москве попала на видео
В Москве состоялась свадьба в стиле «Звездных войн».
Свадьба в стиле фильмов «Звездные войны» состоялась на ВДНХ в Москве в рамках выставки «В далекой-далекой Галактике» в честь Дня семьи, любви и верности. Торжественная церемония попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«В Москве состоялась свадьба Дарта Вейдера и Падме Амидалы», — подписали ролик администраторы.
На кадрах жених и невеста в соответствующих костюмах киногероев стоят у алтаря. Рядом с ними катается робот R2-D2.
«"Звездные войны топ"! Любимый фильм», «Молодцы ребята, кайфуют», «Робот — свидетель?», «Молодцы ребята, очень креативно! Большой любви и долгих лет жизни», «Ну почему бы и нет? Это же их свадьба, их праздник», — прокомментировали юзеры.
Ранее влюбленным из Москвы предложили сыграть свадьбу в стиле «Звездных войн».