Свадьба в стиле «Звездных войн» в Москве попала на видео

На кадрах жених и невеста в соответствующих костюмах киногероев стоят у алтаря. Рядом с ними катается робот R2-D2.

«"Звездные войны топ"! Любимый фильм», «Молодцы ребята, кайфуют», «Робот — свидетель?», «Молодцы ребята, очень креативно! Большой любви и долгих лет жизни», «Ну почему бы и нет? Это же их свадьба, их праздник», — прокомментировали юзеры.

Ранее влюбленным из Москвы предложили сыграть свадьбу в стиле «Звездных войн».