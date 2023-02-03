Москвич попытался скрыть убийство женщины и был пойман через 15 лет

Убийство женщины и поджог ее квартиры, совершенные 15 лет назад, раскрыли в Москве. Оперативники уголовного розыска раскрыли дело и поймали подозреваемого, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«Предварительно установлено, что в 2008 году после пожара в квартире на улице Бориса Галушкина был обнаружен труп 38-летней женщины. В ходе вскрытия было установлено, что она была задушена твердым тупым предметом до возникновения пожара», — говорится в пресс-релизе.

По подозрению в преступлении задержан 41-летний житель столицы. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый арестован.

Ранее в Подмосковье мужчина избил до смерти двухгодовалого сына своих друзей и сломал ключицу его брату.