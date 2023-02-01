Мужчина избил до смерти двухгодовалого мальчика и сломал ключицу его брату

Избившего до смерти двухлетнего сына своих друзей мужчину приговорили к длительному сроку заключения в Подмосковье, сообщает Главное следственное управления Следственного комитета России по Московской области. Кроме того, за неделю до преступления обвиняемый сломал ключицу годовалому брату убитого.

«Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Приговором Московского областного суда мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год, с отбыванием основного наказания в исправительной колони строгого режима», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, 36-летний мужчина жил у друзей в Лобне и иногда присматривал за их детьми. 8 июня 2022 года он был пьян и до смерти избил двухлетнего мальчика. На следствии он пытался объяснить произошедшее несчастным случаем. Якобы, мальчик во время купания сам выбрался из ванной, поскользнулся, упал и ударился головой о кафель. Однако, под давлением доказательств, признался в избиении ребенка до смерти.

Кроме того, выяснилось, что за неделю до этого он избил годовалого брата убитого, у пострадавшего был зафиксирован перелом ключицы.

В итоге ему предъявили обвинение и осудили по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и пункта «в» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК России. Приговор в законную силу не вступил.

В Москве отец убил сына. По предварительным данным, убийство произошло в ссоре во время застолья.