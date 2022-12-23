Москвичи начали активно скупать жилье в регионах

Скупать жилье в регионах активно начали жители Москвы, передает РБК со ссылкой на управление Росреестра по столице.

«В январе — ноябре 2022 года в управление столичного Росреестра поступило 84,6 тысячи заявлений жителей на экстерриториальную (за пределами региона постоянной регистрации) регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Это почти на 70 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Чаще всего в этом году столичные жители традиционно покупали недвижимость в Подмосковье. В пятерку лидеров рейтинга также вошли Тверская область, Краснодарский край, Калужская и Владимирская области. Кроме того, горожане в 2022 году покупали недвижимость в Санкт-Петербурге, Крыму, Рязанской и Ярославской областях.

Ранее были названы регионы России с самыми большими скидками на жилье. Стало известно, что наибольший дисконт на квартиры предлагали в Москве и Татарстане.