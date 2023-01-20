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15:47, 20 января 2023
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Певица Слава сообщила о скором прибавлении в семье

Певица Слава сообщила о скором прибавлении в семье
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О скором прибавлении в семье сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава.

«Ура, я скоро стану бабушкой!» — поделилась она в сторис.

Рожать собирается старшая дочь артистки, 24-летняя Александра. Вместе с ней певица сходила на УЗИ. Счастливому событию Слава посвятила песню.

«Снимаем видео на новую песню, я рыдаю, это просто невозможно. Это будет самая трогательная песня на свете», — поделилась эмоциями звезда. В ролике вместе с ней снимается беременная дочь.

Ранее Слава показала фигуру в бикини после набора веса. «Плюс четыре килограмма за три дня!» — призналась она.

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