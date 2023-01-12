Певица Слава показала фигуру в бикини после набора веса

Фигуру после набора веса в отпуске показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава.

«Плюс четыре килограмма за три дня! Но фото получилось удачное», — подписала артистка снимок в бикини. Слава объяснила, что на Мальдивах, где она сейчас отдыхает, слишком вкусная еда. Знаменитость также опубликовала несколько видео в разных купальниках.