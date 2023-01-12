Певица Слава показала фигуру в бикини после набора веса
Фигуру после набора веса в отпуске показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава.
«Плюс четыре килограмма за три дня! Но фото получилось удачное», — подписала артистка снимок в бикини. Слава объяснила, что на Мальдивах, где она сейчас отдыхает, слишком вкусная еда. Знаменитость также опубликовала несколько видео в разных купальниках.
Подписчики оценили внешний вид Сланевской, отметив, что набранный вес совсем не заметен. «Отличные формы!», «Фигура — огонь!», «Шикарное тело», — написали они. Один из юзеров посоветовал певице больше плавать, чтобы вернуться к прежним параметрам. Другой заявил, что на отдыхе надо отдыхать и расслабляться, а не за весом следить.
Ранее стало известно, что Слава улетела на Мальдивы вместе с экс-возлюбленным Анатолием Данилицким, их общей дочерью Антониной, а также с сестрой Еленой и ее сыном. Артистка подчеркнула, что с бывшим сожителем они поселились на разных виллах.