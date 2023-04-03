Певица Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем

На проблемы со здоровьем пожаловалась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Слава. У нее из-за болезни охрип голос.

«Все-таки заболела я. Пока вроде выходные. Единственное, что на выписку надо к малышкам (недавно Слава стала бабушкой, ее дочь родила первенца, — прим. "Мосленты"), но не смогу приехать. Так что буду болеть», — рассказала артистка, держа в руке градусник.

Знаменитость опубликовала видео, снятое в постели. Она не делилась подробностями своего состояния, но разговаривала охрипшим голосом.

Ранее певица Слава выпила коньяк в московском роддоме в честь своего нового статуса. В четверг, 30 марта, она стала бабушкой.