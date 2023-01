Певица Слава опубликовала совместные фото с экс-возлюбленным

Совместные фото с экс-возлюбленным Анатолием Данилицким опубликовала певица Слава (Анастасия Сланевская) в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На снимках артистка позирует с бывшим сожителем и отцом своей дочери во время отдыха на Мальдивах.

На одном из кадров Слава и Данилицкий запечатлены вместе с общим ребенком — 11-летней Антониной. На другом фото экс-возлюбленные позируют вдвоем. «Just the two of us», — подписала снимок певица.

В отпуск на острова Слава отправилась (https://moslenta.ru/news/lyudi/slava-uletela-na-maldivy-10-01-2023.htm) с Данилицким, дочерью, а также с сестрой Еленой и ее сыном. Певица подчеркнула, что они с экс-сожителем живут в разных виллах. Артистка также опровергла слухи об их воссоединении. «Мы родители и близкие люди. Не больше», — заявила она.