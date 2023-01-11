Певица Слава объяснила совместный отдых с экс-возлюбленным

Певица Слава (Анастасия Сланевская) объяснила совместный с экс-возлюбленным Анатолием Данилицким отдых на Мальдивах. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она опровергла слухи о воссоединении с бывшим сожителем и отцом своей дочери.

«Мы родители и близкие люди. Не больше», — прокомментировала артистка информацию, появившуюся в сети.

В отпуск на острова Слава отправилась с Данилицким, их общей дочерью Антониной, а также с сестрой Еленой и ее сыном. Певица подчеркнула, что они с экс-сожителем живут в разных виллах. «Мы его отселили за плохое поведение», — объяснила она.