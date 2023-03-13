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13:40, 13 марта 2023
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Семен Слепаков выставил на продажу квартиру в Москве за сотни миллионов рублей

Комик Слепаков выставил на продажу квартиру в центре Москвы за 260 миллионов рублей.

Семен Слепаков выставил на продажу квартиру в Москве за сотни миллионов рублей
Фото: URA.RU / TASS

Уехавший из России в Израиль комик Семен Слепаков выставил на продажу квартиру в центре Москвы за сотни миллионов рублей, сообщает издание KP.RU.

По имеющейся информации, квартира в районе Крымской набережной площадью в 217 квадратных метров с тремя санузлами, гостиной, кухней-столовой, тремя спальнями и гардеробной продается за 3,4 миллиона долларов или за 260 миллионов рублей по текущему курсу. Дом, в котором продается жилье, рассчитан на 16 квартир. По соседству со зданием находится парк «Музеон».

Сообщается, что артист оформил ИП в категории «покупка и продажа собственного недвижимого имущества», чтобы избежать налога в 30 процентов, который составил бы от 42 до 78 миллионов рублей. Теперь же с продажи жилья он может оплатить только шесть процентов в казну города, — от 8,5 до 15,6 миллионов рублей, объяснил адвокат Андрей Алешкин.

Ранее стало известно, что Меладзе и Брежнева выставили на продажу подмосковный особняк за сотни миллионов.

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