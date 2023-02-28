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10:04, 28 февраля 2023
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Меладзе и Брежнева выставили на продажу подмосковный особняк за сотни миллионов

Меладзе и Брежнева выставили на продажу подмосковный особняк за сотни миллионов
Фото: © Vera Brezhneva / Globallookpress.com

Композитор Константин Меладзе с женой, певицей Верой Брежневой выставили на продажу особняк в элитном подмосковном поселке за сотни миллионов рублей, сообщает StarHit. Семейная пара не живет в России уже больше года.

«Огромное трехэтажное здание, расположенное в элитном поселке «Миллениум парк», и площадью в 700 квадратных метров появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости. О владельцах не говорится, но в интерьерах угадывается бывшее гнездышко продюсера и солистки группы "ВИА Гра"», — пишет издание.

На первом этаже дома находится огромная гостиная с панорамными окнами и камином, кухня-столовая, спальня, камин, два санузла и гараж, на втором этаже — три спальни с гардеробными, на третьем — мансарда. В объявлении говорится, что изначально здание планировалось сдавать в аренду. Однако, по словам риелтора, владельцы решили продать землю с домом «под ключ» за 299 миллионов рублей.

Ранее была раскрыта стоимость нового особняка Ольги Серябкиной в Подмосковье.

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