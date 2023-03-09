Слепой экс-военный зарезал друга в споре о количестве убитых ими людей

В Подмосковье военный в отставке убил знакомого хирурга после спора о том, кто больше людей убил, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, убийца ослеп после ранения в 2016 году на территории ДНР, но после этого еще пять лет возглавлял там группу разминирования.

«В конце февраля Александру позвонил друг детства, хирург Игорь, и пригласил в гости в Королев. Посиделки растянулись на несколько дней. В какой-то момент подвыпившие мужчины начали обсуждать войну, Игорь спросил — убивал ли Александр людей. Слепой командир ответил утвердительно и перевел стрелки на знакомого: мол, хирурги тоже убивают», — говорится в сообщении.

Сказанное отставным командиром не понравилось врачу. Он заявил, что лично зарезал 13 человек и набросился на слепого мужчину с ножом. В ходе потасовки его оппонент отобрал оружие и ударил нападавшего в ответ. От ранения в шею хирург скончался на месте.

После случившегося слепой мужчина позвонил своему другу и попросил его вызвать полицию. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление»).

Ранее пришедшего в военкомат с муляжом гранаты мужчину задержали в Подмосковье.