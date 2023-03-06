Сбежавшего из воинской части мужчину с муляжом гранаты задержали в Подмосковье

Мужчину в камуфляже, пришедшего в военкомат с муляжом гранаты, задержали в Подмосковье, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

«Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который пришел в здание военкомата и угрожал сотрудникам макетом гранаты. Инцидент произошел в Домодедовском городском округе», — рассказал источник.

Мужчина в военной форме пришел в комиссариат для постановки на учет. Достав предмет, напоминающий гранату, он начал угрожать сотрудникам, затем выбежал из здания и попытался скрыться. Правонарушителя задержали на прилегающей территории. По данным СМИ, он сбежал из воинской части.

Ранее на двери жилого дома на улице Знаменские Садки нашли мину-растяжку. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил «Мосленте», что механизм оказался муляжом.