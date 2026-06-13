Москвичей попросили не прикасаться к птенцам на земле

Москвичам не следует поднимать птенцов-слетков с земли в национальном парке «Лосиный остров». Об этом говорится в канале учреждения в Telegram.

В пресс-службе парка напомнили, что слетки — это птенцы, которые по своей воле покинули гнездо и учатся летать. Помощь таким птицам там назвали медвежьей услугой.

«Он не один. Родители где‑то рядом. Они следят за малышом и защищают его. Он здоров. Неуклюжесть и взъерошенные перышки — это нормально для "юного летчика" на земле», — сказано в сообщении.

Сотрудники Лосиного острова отметили, что дома у человека птенцу будет хуже и он может даже погибнуть, так как невозможно вырастить здоровым дикого птенца без специальных знаний.

«Помните: иногда самое доброе, что мы можем сделать, — не вмешиваться. Природа знает лучше! Не сомневайтесь в пернатых родителях!» — заключили в публикации.

Ранее в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья сообщали, что допускается вмешательство лишь в единственном случае: если птенец оказался в опасном месте, например, на открытой дорожке или газоне у оживленного тротуара.