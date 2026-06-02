Жителям столичного региона запретили подбирать птенцов

Жителей столичного региона призвали не подбирать слетков — молодых птиц, которые только покинули гнездо и учатся летать. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В конце весны и начале лета на газонах, в парках и скверах, а также на придомовых территориях все чаще можно заметить оперенных, но еще неуверенно летающих птенцов. Однако в этот период важно понимать, что помощь человека может привести к гибели пернатых.

«Этот период критически важен для их взросления и адаптации к условиям дикой природы. Родители, как правило, находятся рядом, контролируют процесс и продолжают подкармливать свое чадо, даже если оно сидит на земле в кустах», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что допускается вмешательство лишь в единственном случае: если птенец оказался в опасном месте, например на открытой дорожке или газоне у оживленной тротуара. В таком случае с помощью куска ткани разрешено перенести его на безопасный участок.

