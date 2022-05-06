Актриса перечислила сложности при поиске съемной квартиры в Москве

Актриса рассказала, что с предыдущей квартиры ей пришлось съезжать в кратчайшие сроки — собственники жилья решили сами поселиться там. С поиском нового жилья возникли сложности, так как ей пришлось улетать в Канны, а потом на рынке арендного жилья начался сезонный ажиотаж.

«В тот раз я получила множество отказов. Я находила подходящий вариант, звонила, но часто сталкивалась с непониманием. Мне нужна была "двушка", но людей это смущало. Зачем мне одной две комнаты? Я терпеливо объясняла: вторая нужна, чтобы разместить гостей», — рассказала она.

На просмотр нынешней квартиры собралась целая очередь из желающих, но в итоге она досталась Хамитовой. Через некоторое время она смогла превратить квартиру с серым диваном и стенами в яркое жилье в европейском стиле.

Ранее актер Владимир Епифанцев перечислил плюсы жизни в Москве. «Благодаря жизни здесь я имею все самое лучшее, что может быть у человека», — отметил артист.