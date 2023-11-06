59-летняя жительница Подмосковья случайно выстрелила себе в лоб из ружья, сообщает MK.RU.

По имеющейся информации, инцидент произошел в деревне Клементьево Можайского городского округа. Во время уборки на балконе женщина взяла пневматическое ружье супруга, которое оказалось заряжено, и случайно выстрелила себе в голову.

В результате происшествия пострадавшую доставили в медучреждение, где ей извлекли металлический шарик из-под кожи. После этого женщину отправили домой.

Полицейские изъяли оружие, но после проведения необходимых экспертиз пообещали вернуть его обратно.

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