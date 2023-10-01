Выстрел школьницы в самодельном тире случайно отрикошетил в голову москвича

В самодельном тире на юго-западе столицы пуля случайно отрикошетила в голову 16-летнего москвича, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, юноша и девушка оборудовали самодельный тир в одном из дворов на улице Введенского. Они стреляли по бутылкам и банкам, однако в один момент пуля выпущенная из травматического пистолета случайно отрикошетила в лоб юноши.

Пострадавший позвонил родителям, те вместе с работниками скорой помощи прибыли на место. Молодого человека осмотрели врачи, сейчас его жизни ничего не угрожает. Проводится проверка.

Ранее в Москве самокатчик случайно выстрелил из ракетницы себе в штаны.